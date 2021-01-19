Попова рассказала о стабилизации ситуации с коронавирусом в 66 субъектах России

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Стадия стабилизации ситуации с распространением коронавирусной инфекции наблюдается в 66 субъектах РФ. Об этом во вторник заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"В 66 субъектах РФ идет стадия стабилизации", - сообщила Попова на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Снижение заболеваемости коронавирусом отмечается в 7 регионах России, при этом ее рост продолжается в 13 регионах, рассказала Попова.

"Показатель репродукции в течение первой половины января 2021 года не превышает единицы. В 66 субъектах идет стадия стабилизации, в 7 субъектах стадия снижения, и в 13 - стадия продолжающегося роста", - сказала она.

По ее словам, в 83 регионах страны, за исключением Крыма и Санкт-Петербурга, темп прироста коронавируса составил менее единицы, "это хороший прогностический знак в части эпидемиологии новой коронавирусной инфекции".

О ситуации в сельских поселениях

Все большее число заразившихся коронавирусом фиксируется не в центральных городах России, а в сельских населенных пунктах. Там будет усилен профилактический контроль, сообщила глава Роспотребнадзора.

"В рамках оценки эпидемического процесса все большее количество зараженных мы видим не в центральных городах, субъектах, а в сельских населенных пунктах, именно туда мы направляем сейчас свои усилия для контроля всех способов профилактики, наличия средств индивидуальной защиты, для того, чтобы минимизировать пути передачи и риски распространения в небольших населенных пунктах, где такая ситуация складывается на сегодняшний день", - сказала она.

О темпах и объеме тестирования

Охват тестированием на коронавирус среди населения в большинстве регионов России вернулся к показателям до новогодних праздников, рассказала Попова.

Согласно данным Роспотребнадзора, 27 декабря было сделано 494 тыс. исследований, 28 декабря - 416 тыс., 29 декабря - 292 тыс., 31 декабря - 445 тыс. Но в начале 2021 года охват тестирования упал более чем в два раза - 3 января провели 149 тыс. тестов, 4 января - 193 тыс.

"Среднесуточное количество исследований [на коронавирус] за последние семь дней составляет порядка 430 тыс. Это достаточно высокий уровень. Мы вернулись к прежним цифрам", - сказала глава Роспотребнадзора.

Она добавила, что по итогам второй недели охват тестированием составил 290 на 100 тыс. населения в сутки. Таким образом, прирост составил 40% к началу текущего месяца. "В 81 регионе мы отмечаем рост и стабилизацию тестирования. В четырех регионах мы ведем плотную работу с тем, чтобы здесь не было нарушений", - отметила Попова.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что ведомство контролирует сроки проведения исследований. Благодаря этому, по ее словам, на сегодняшний день в 99% случаев в России исследования проводятся в течение 48 часов.

Попова сообщила, что результаты тестов на новую коронавирусную инфекцию в Иркутской и Ленинградской областях, а также в Ставропольском крае приходят за три-пять дней вместо 48 часов.

"На сегодняшний день в 99% случаев исследование проводится в течение 48 часов. Однако же у нас есть небольшое количество случаев, когда результаты выдаются в течение трех-пяти суток. И здесь три региона - Иркутская область, Ленинградская область, Ставропольский край, в том числе в коммерческих лабораториях. И мы привлекаем к административной ответственности за эти нарушения", - сказала она.

Глава Роспотребнадзора рассказала, что практически 1 млн россиян находятся на медицинском наблюдении как контактные по коронавирусу.

"Сегодня практически миллион [жителей России] находятся на медицинском наблюдении лиц из числа контактных. Крайне важно <...> своевременно и качество диагностировать любую встречу с вирусом", - сообщила она.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 95,5 млн человек, свыше 2 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 3 612 800 случаев заражения, выздоровели 3 002 026 человек, умерли 66 623. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.