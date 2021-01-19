Митрополит Варсонофий освятил невскую воду в главной купели у Петропавловской крепости

Как купаться на Крещение, чтобы не заболеть. Советы спасателей и моржей

У стен крепости выстроилась очередь из нескольких сотен желающих совершить крещенское омовение. Перед тем, как пройти к иордани, верующие ожидали в теплых палатках, а после погружения поздравляли окружающих с праздником и фотографировались на фоне полыньи. В преддверии Крещения в Петербург пришло значительное потепление после почти двадцатиградусных морозов прошлой недели: днем во вторник в городе было около 4 градусов ниже нуля.

Праздничные богослужения прошли во всех храмах Санкт-Петербургской митрополии, их главная особенность в эти дни - великое освящение воды. Воду освящают дважды: 18 января, в Крещенский сочельник, и 19 января - на божественной литургии. Такую воду называют великой агиасмой (греч. - "святыня").

К одному из основных христианских праздников в Санкт-Петербурге организовано около двух десятков купелей в разных районах города. В историческом центре они оборудованы только у Петропавловской крепости и на Аптекарской набережной. В ночь на вторник обеспечение безопасности петербуржцев во время крещенских купаний проверил губернатор Александр Беглов вместе с начальником петербургского МЧС Алексеем Аникиным.

По данным главного управления МЧС по городу, к раннему утру 19 января в крещенских купаниях уже приняли участие более 14 тыс. жителей. Помощь в организации площадок крещенских купаний в Санкт-Петербурге оказали военнослужащие бригады материально-технического обеспечения Западного военного округа, об этом сообщили в пресс-службе ЗВО. У Петропавловской крепости, в Кронштадте и в Петергофе они развернули палаточные городки, оборудованные печами на топливных брикетах, и установили полевые кухни, чтобы все желающие окунуться в проруби смогли переодеться и согреться в теплых палатках, а также угоститься горячим чаем.

В пресс-службе Смольного напомнили, что в этом году при посещении крещенских купелей необходимо соблюдать установленные правила эпидемической безопасности: придерживаться социальной дистанции в раздевалках и при ожидании в очереди.

Празднование с участием военных моряков

Свыше 400 военнослужащих Главного командования ВМФ России и Военного учебно-научного центра ВМФ приняли участие в праздничной службе, которая состоялась в понедельник в Кронштадтском Морском соборе, сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ. После молебна военные моряки перешли крестным ходом из собора к Петровской пристани Кронштадта, где для желающих совершить крещенское купание была организована иордань. Для участников празднования выступили военные оркестры ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия" и Ленинградской военно-морской базы.

"Православные традиции всегда находили горячий отклик у военных моряков. Крещение Господне - очень значимый праздник, который празднуется военными моряками как в Санкт-Петербурге, где дислоцировано Главное командование ВМФ России, так и на всех флотах", - привели в департаменте слова главкома ВМФ адмирала Николая Евменова.

Более 30 купелей в Ленинградской области

В Ленинградской области в этом году организовано около трех десятков мест для проведения крещенских купаний, на территории региона во время мероприятия дежурят более 300 сотрудников федеральных и областных спасательных подразделений, инспекции по маломерным судам и представители администраций муниципальных образований. Также безопасность обеспечивают сотрудники скорой медицинской помощи, спасатели и сотрудники полиции.

Вечером в понедельник в иордань на Токсовском озере во Всеволожском районе погрузились губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, а также начальник Главного управления МЧС России по региону Евгений Дейнека.

О празднике Крещения

Русская православная церковь отмечает один из главных христианских праздников - Крещение и Богоявление - 19 января (6 января по старому стилю). Согласно Евангелию, в момент крещения Иисуса в водах Иордана Бог был явлен в трех своих ипостасях - Отца, Сына и Святого Духа. Именно поэтому праздник также называют Богоявлением. В Крещенский сочельник 18 января и в сам праздник в храмах совершается чин великого освящения воды. По традиции в Крещение верующие окунаются в освященную прорубь (иордань), вырубленную на замерзшем водоеме обычно в форме креста или круга.