Леопардовые кошки стали чаще появляться около населенных пунктов Хайнаня

ХАЙКОУ, 19 января. /ТАСС/. Работники государственной лесной охраны южнокитайского острова Хайнань в последнее время стали все чаще сообщать о появлении вблизи крупных населенных пунктов местного вида леопардовой кошки. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

По данным издания, животные были замечены даже на окраине Хайкоу - административного центра и самого крупного города провинции, население которого превышает 2,3 млн человек. Они охотятся по ночам и в темное время суток иногда могут приблизиться к жилищу человека.

Как утверждают китайские специалисты, предки хайнаньской леопардовой кошки в древности мигрировали на юг Китая из Сибири. Эти млекопитающие умеют плавать и теоретически были способны преодолеть Цюнчжоуский пролив - водное пространство шириной 25 км, отделяющее остров от материка.

По словам ученых, этот животное, обитающее в тропических лесах, внешне отличается от своих собратьев, освоивших значительный ареал на севере КНР. Оно миниатюрнее и имеет более темную шерстку. Представители хайнаньской породы принадлежат к одному из всего двух имеющихся на территории Китае видов леопардовых кошек, поэтому, как подчеркивают биологи, их изучению необходимо уделять особое внимание.