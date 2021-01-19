В МВД Финляндии заявили, что страна не откроется для туристов из России

ХЕЛЬСИНКИ, 19 января. /ТАСС/. Финляндия не откроет свои границы для приезда туристов из России, несмотря на возобновление авиасообщения между республикой и РФ. Об этом сообщила во вторник ТАСС представитель финского МВД Эриикка Койстинен.

"Туристические поездки не будут возможны. [Действующие] ограничения на въезд остаются в силе", - сказала она. Ограничения для туристических поездок продлятся как минимум до 9 февраля.

Российская авиакомпания "Аэрофлот" сообщила во вторник утром, что с 28 января возобновляет регулярные полеты в Хельсинки. Рейсы по маршруту Москва - Хельсинки - Москва будут выполняться дважды в неделю, по четвергам и субботам. Продажа билетов открыта на сайте "Аэрофлота", в офисах собственных продаж и у официальных агентов. По мере восстановления международного воздушного сообщения частота выполнения рейсов может меняться, добавили в компании.

В свою очередь, в финской авиакомпании Finnair подтвердили ТАСС, что "намереваются возобновить полеты в Санкт-Петербург с 28 января, если получат требуемые разрешения на движение". "Согласно плану на данный момент, мы собираемся начать полеты в Москву в марте", - сказали в компании.

Ограничения на финской границе

С 19 марта по 13 мая Финляндия закрывала границы, чтобы помешать распространению коронавируса. С 19 сентября страна разрешила въезд без необходимости самоизоляции из государств, где число случаев заражения не превышает 25 на 100 тыс. жителей в последние две недели.

С 1 октября для стран, где этот порог превышен, разрешен въезд без карантина при наличии двух отрицательных тестов на коронавирус: первый должен быть сделан перед поездкой, второй - после прибытия в Финляндию. Эта мера касается только стран ЕС, Шенгенской зоны и государств из списка третьих стран, составленного Евросоюзом. Она не распространяется, в частности, на Россию и США.

В настоящее время въезд в Финляндию из РФ разрешен для членов семьи гражданина страны (мужа, жены, родителей несовершеннолетних детей), а также при возникновении неотложных семейных обстоятельств: рождения ребенка, серьезной болезни близкого родственника, собственной свадьбы. Кроме того, с 1 октября въезд разрешен владельцам недвижимости на финской территории, если объект требует неотложного ремонта.