Архивисты в Петербурге выяснили, для кого Исаковский написал альтернативный текст "Катюши"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 января. /ТАСС/. Специалисты Центрального государственного архива литературы и искусства Санкт-Петербурга (ЦГАЛИ СПб) установили с помощью архивных документов, для кого поэт Михаил Исаковский написал в 1943 году альтернативный вариант песни "Катюша", в котором речь идет уже не о девушке, а о боевой машине реактивной артиллерии.

Как рассказал ТАСС во вторник главный хранитель фондов ЦГАЛИ Петербурга Егор Кривда, в фондах архива нашлось письмо самого Исаковского, в котором он сообщает о том, что отправил текст песни про "Катюшу" Алексею Нестеренко - военному деятелю, который во время Великой Отечественной войны командовал артиллерийскими подразделениями и одним из первых применил установку БМ-13, получившую народное прозвище "Катюша".

"Песня "Катюша" была написана поэтом Михаилом Исаковским и композитором Матвеем Блантером в 1938 году, и в период Великой Отечественной войны она стала известна, популярна. Я хочу представить письмо Михаила Исаковского, датированное 12 января 1943 года, в котором он пишет о том, что он работает над созданием новой песни про Катюшу, только на этот раз героем песни становится реактивная минометная установка, известная в то время. По этому письму можно сделать вывод, что заказчиком песни становится полковник Алексей Иванович Нестеренко, он в то время как раз занимался вопросами реактивной артиллерии", - сказал Кривда.

Итоговый вариант песни не имел практически ничего общего с первоначальной "Катюшей", его предполагалось использовать в качестве своеобразного гимна военных частей реактивной артиллерии, пояснил главный хранитель фондов архива. Музыку для новой версии "Катюши" написал композитор Владимир Захаров, о чем Исаковский также упомянул в письме. Там же поэт анонсировал, что песня войдет в репертуар хора имени М. Е. Пятницкого, как и случилось впоследствии.

Михаил Исаковский (1900-1973) - русский поэт-песенник, Герой Социалистического Труда. Его песни "Катюша", "В прифронтовом лесу", "Огонек", "Враги сожгли родную хату", "Снова замерло все до рассвета", "И кто его знает", "Летят перелетные птицы" стали народными. Исаковский родился в деревне Глотовка Угранского района (Смоленская область). На родине поэта открыт музей песни "Катюша".

Алексей Нестеренко (1908-1995) за время Великой Отечественной войны прошел путь от командира полка реактивной артиллерии до заместителя командующего артиллерией фронтов, участвовал в боевых действиях на Западном, Юго-Западном, Северо-Западном, Южном, Северо-Кавказском, Брянском, 2-м Прибалтийском и Ленинградском фронтах. В послевоенные годы генерал-лейтенант Нестеренко стал первым начальником космодрома Байконур, участвовал в запуске первого в мире искусственного спутника, руководил пуском первой советской баллистической ракеты.