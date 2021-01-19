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Архивисты в Петербурге выяснили, для кого Исаковский написал альтернативный текст "Катюши"

По данным специалистов, песню про боевую машину поэт написал для полковника Алексея Нестеренко, который во время войны занимался вопросами реактивной артиллерии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 января. /ТАСС/. Специалисты Центрального государственного архива литературы и искусства Санкт-Петербурга (ЦГАЛИ СПб) установили с помощью архивных документов, для кого поэт Михаил Исаковский написал в 1943 году альтернативный вариант песни "Катюша", в котором речь идет уже не о девушке, а о боевой машине реактивной артиллерии.

Как рассказал ТАСС во вторник главный хранитель фондов ЦГАЛИ Петербурга Егор Кривда, в фондах архива нашлось письмо самого Исаковского, в котором он сообщает о том, что отправил текст песни про "Катюшу" Алексею Нестеренко - военному деятелю, который во время Великой Отечественной войны командовал артиллерийскими подразделениями и одним из первых применил установку БМ-13, получившую народное прозвище "Катюша".

"Песня "Катюша" была написана поэтом Михаилом Исаковским и композитором Матвеем Блантером в 1938 году, и в период Великой Отечественной войны она стала известна, популярна. Я хочу представить письмо Михаила Исаковского, датированное 12 января 1943 года, в котором он пишет о том, что он работает над созданием новой песни про Катюшу, только на этот раз героем песни становится реактивная минометная установка, известная в то время. По этому письму можно сделать вывод, что заказчиком песни становится полковник Алексей Иванович Нестеренко, он в то время как раз занимался вопросами реактивной артиллерии", - сказал Кривда.

Итоговый вариант песни не имел практически ничего общего с первоначальной "Катюшей", его предполагалось использовать в качестве своеобразного гимна военных частей реактивной артиллерии, пояснил главный хранитель фондов архива. Музыку для новой версии "Катюши" написал композитор Владимир Захаров, о чем Исаковский также упомянул в письме. Там же поэт анонсировал, что песня войдет в репертуар хора имени М. Е. Пятницкого, как и случилось впоследствии.

Михаил Исаковский (1900-1973) - русский поэт-песенник, Герой Социалистического Труда. Его песни "Катюша", "В прифронтовом лесу", "Огонек", "Враги сожгли родную хату", "Снова замерло все до рассвета", "И кто его знает", "Летят перелетные птицы" стали народными. Исаковский родился в деревне Глотовка Угранского района (Смоленская область). На родине поэта открыт музей песни "Катюша".

Алексей Нестеренко (1908-1995) за время Великой Отечественной войны прошел путь от командира полка реактивной артиллерии до заместителя командующего артиллерией фронтов, участвовал в боевых действиях на Западном, Юго-Западном, Северо-Западном, Южном, Северо-Кавказском, Брянском, 2-м Прибалтийском и Ленинградском фронтах. В послевоенные годы генерал-лейтенант Нестеренко стал первым начальником космодрома Байконур, участвовал в запуске первого в мире искусственного спутника, руководил пуском первой советской баллистической ракеты.

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