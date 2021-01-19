Попова заявила, что тесты для выявления "британского" коронавируса готовы к регистрации

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Способная выявлять мутировавший "британский" штамм коронавируса тест-система готова к регистрации. Об этом во вторник заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

"Готова к регистрации новая тест-система, которая в ПЦР-исследовании может определить новый вариант "британского" штамма. Это платформенное решение, которое позволит при любой следующей мутации создавать ПЦР-тест-систему, не тратя огромные средства на секвенирование, хотя и этим методом мы пользуемся для того, чтобы не упускать ситуацию, проводить большое количество исследования для выявления мутировавших штаммов", - сказала она.

Кроме того, к регистрации также готова иммунохроматографическая тест-система на определение антигена вируса. Глава Роспотребнадзора уточнила, что тест-система на определение антигена "на таком высоком уровне" создана в России впервые. "Под нее была специально создана ферментная база, которой раньше не было в РФ", - сказала она.

Тест-система для выявления "британского" штамма коронавируса была разработана Центральным научно-исследовательским институтом эпидемиологии Роспотребнадзора. Она способна выполнить анализ за 1,5 часа с момента забора мазка до получения результата.

Ранее директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин на совещании с ведущими эпидемиологами и вирусологами заявил, что способная определять британский штамм коронавируса тест-система в ближайшее время будет направлена на регистрацию.