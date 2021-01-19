В "Единой России" предложили штрафовать за выброшенных собак и кошек их хозяев

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. "Единая Россия" предлагает ввести административную ответственность в виде штрафов для владельцев животных за избавление от питомцев, соответствующий законопроект будет в ближайшее время рассмотрен на заседании комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды. Об этом сообщил во вторник глава профильного думского комитета, координатор проекта "Единой России" "Чистая страна" Владимир Бурматов, слова которого приводит пресс-служба партии.

"Для тех, кто выкидывает собак на улицу, будут штрафы. Это большой шаг вперед, такого не было в законодательстве", - заявил парламентарий. Он уточнил, что законопроект согласован с Минюстом РФ, в настоящее время ожидается его внесение в Госдуму.

По мнению Бурматова, регулировать численность безнадзорных животных цивилизованным способом поможет и их обязательная регистрация, причем это касается не только домашних кошек и собак, но и тех, которые содержатся в зооприютах. "Если мы увидим на улице беременную собаку с биркой на ухе, которая должна быть стерилизована и у которой в принципе не должно быть потомства, мы узнаем, какой это приют, кто отвечал за стерилизацию, и сможем передать материалы в прокуратуру", - пояснил он.

Ранее Минприроды РФ поддержало инициативу "Единой России" о строительстве в регионах приютов для животных за счет софинансирования из федерального бюджета по типовым проектам.