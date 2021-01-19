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МВД предложило вместе с паспортом вручать издание Конституции

Конституцию могут вручать одновременно с паспортом гражданам, достигшим 14 лет, а также лицам, приобретшим гражданство России

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. МВД России предложило вместе с паспортом гражданам, достигшим четырнадцатилетнего возраста и получившим российское гражданство, вручать издание Конституции РФ в актуальном издании. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре ведомства.

"Проектами нормативно-правовых актов предлагается вручать издание Конституции РФ в актуальной редакции на территории РФ одновременно с паспортом гражданам, достигшим возраста 14 лет, а также лицам, приобретшим гражданство РФ, а за пределами территории РФ - при принесении лицами, приобретающими российское гражданство, присяги гражданина РФ", - говорится в сообщении.

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