МВД предложило вместе с паспортом вручать издание Конституции

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. МВД России предложило вместе с паспортом гражданам, достигшим четырнадцатилетнего возраста и получившим российское гражданство, вручать издание Конституции РФ в актуальном издании. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре ведомства.

"Проектами нормативно-правовых актов предлагается вручать издание Конституции РФ в актуальной редакции на территории РФ одновременно с паспортом гражданам, достигшим возраста 14 лет, а также лицам, приобретшим гражданство РФ, а за пределами территории РФ - при принесении лицами, приобретающими российское гражданство, присяги гражданина РФ", - говорится в сообщении.