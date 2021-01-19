В Музее обороны и блокады Ленинграда представили книгу "Узелки блокадной памяти"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 января. /ТАСС/. Документальная книга "Узелки блокадной памяти" журналиста Владимира Желтова представлена во вторник в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда. Ее сюжет основан на воспоминаниях ленинградцев о блокаде.

Автор собрал около пятидесяти таких свидетельств, записанных преимущественно от первого лица.

"Эта книга написана на ныне забытой "блокадной волне", это сплетенные в единый сюжет рассказы о том, как в военное и мирное время люди принимают решения и несут за них полную ответственность", - написал в отзыве на книгу доктор исторических наук Александр Кутузов. По его словам, "сегодня на первый план выходит комплексная публикация исторических источников, что и сделал автор, собрав в одном месте огромное количество своих интереснейших публикаций. Несомненна и заслуга автора в возрождении связи времен: блокада - советское время - наши дни".

Автор в течение более трех десятилетий разрабатывал блокадную тему, публикуя свои материалы в различных изданиях. Собранные вместе, они сложились в трагическую и героическую панораму стойкости ленинградцев во время 900-дневной вражеской осады, унесшей сотни тысяч жизней.

В трех главах Желтов соединил свидетельства участников блокадной эпопеи, воспоминания ленинградцев, живших в эвакуации, а также рассказал о том, как в наши дни сохраняется память о блокаде.

В книгу вошли фрагменты не публиковавшихся ранее воспоминаний хореографа Михаила Бучкина, написанные на основе личного дневника, фрагменты блокадных дневников врача Екатерины Глинской, доктора технических наук Владимира Инчика. Здесь же - записанные автором воспоминания писателей Даниила Гранина, Даниила Аля, кинорежиссера Леонида Менакера, артистов Николая Трофимова, Елены Образцовой, Нины Казариновой, Ларисы Лужиной, Галины Вишневской, Зои Виноградовой, Романа Громадского, Германа Орлова. В главе, посвященной сохранению памяти о блокаде, рассказывается о народном музее "А музы не молчали…" в петербургской школе №235, и о школьном музее Тани Савичевой в городе Надым на Ямале. Дневник 11-летней ленинградки, потерявшей в блокаду почти всех своих родных, был предъявлен на Нюрнбергском процессе в качестве доказательства преступлений фашизма.