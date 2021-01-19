Памфилова: Москва сможет использовать свою платформу для онлайн-голосования на выборах

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Дистанционное электронное голосование в Москве на выборах в 2021 году может быть организовано с помощью программно-аппаратного комплекса, разработанного правительством города. Об этом сообщила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова на встрече с руководством общественного штаба по наблюдению за выборами в столице.

"На встрече с руководством Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Элла Памфилова сообщила, что в соответствии с федеральным законодательством на выборах 2021 года дистанционное электронное голосование в столице может быть организовано с использованием программно-аппаратного комплекса, разработанного правительством Москвы", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ЦИК во вторник.

Кроме того, Памфилова предложила главе штаба Алексею Венедиктову "обратиться в Мосгордуму с просьбой внести в региональное законодательство норму о возможности сбора подписей в поддержку выдвижения кандидатов на выборах депутатов Мосгордумы через единый портал госуслуг".

Ранее Памфилова отмечала, что дистанционное электронное голосование в масштабах всей страны может быть внедрено только к 2024 году. По ее словам, в этом году пилотные проекты, скорее всего, пройдут не более чем в 20 регионах.

Президент РФ Владимир Путин 23 мая подписал закон, предусматривающий внесение изменений в избирательное законодательство РФ, в том числе дающий возможность дистанционного сбора подписей избирателей и дистанционного электронного голосования на федеральном уровне. Документом вводится понятие "дистанционное электронное голосование", под которым понимается голосование без использования бюллетеня, изготовленного на бумажном носителе, с помощью специального программного обеспечения.

Возможность дистанционного электронного голосования была предусмотрена законом о проведении всероссийского голосования по изменениям в Конституции РФ. Оно началось в 10:00 мск 25 июня и завершилось в 20:00 мск 30 июня. Для участия в онлайн-голосовании было подано около 1 млн заявлений от москвичей и почти 140 тыс. от нижегородцев. Итоговая явка составила 93,02%.