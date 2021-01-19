На Кубани создадут фонд поддержки социально ориентированных НКО

КРАСНОДАР, 19 января. /ТАСС/. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил создать в регионе фонд поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) для привлечения бюджетных и спонсорских средств, сообщили журналистам в пресс-службе администрации края.

Краснодарский край занимает лидирующие позиции по поддержке социально ориентированных НКО согласно рейтингу Министерства экономического развития России и Агентства стратегических инициатив. Также является лидером по количеству НКО среди субъектов Южного федерального округа. В 2020 году Общественная палата Краснодарского края сообщала, что в регионе начала работать образовательная программа по запуску социально ориентированных НКО.

"Вениамин Кондратьев поручил создать краевой фонд поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. Это позволит привлекать к развитию НКО не только бюджетные, но и спонсорские средства и оказать помощь большему количеству таких организаций", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется в регионе существует более 6,3 тыс. некоммерческих организаций, в 2021 году на гранты для них в бюджете края заложено 133 млн рублей. "В целом за последние пять лет поддержка направления составила 1 млрд рублей - это краевые и федеральные средства. Но мы понимаем, что этого недостаточно. Важно, чтобы в крае заработал отдельный фонд развития НКО, тогда мы сможем подключить и представителей крупного бизнеса", - приводит пресс-служба слова главы региона.

Ранее сообщалось, что в 2020 году некоммерческие организации получили гранты администрации Краснодарского края на сумму почти 130 млн рублей, президентские гранты получили 98 кубанских некоммерческих организаций на сумму почти 137 млн рублей. Это рекордные количество краевых организаций и размер полученных ими грантов за все время проведения конкурса президентских грантов.