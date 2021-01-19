Первые круглогодичные дома для туристов построят в нацпарке "Ленские столбы" в Якутии

ЯКУТСК, 19 января. /ТАСС/. Круглогодичные модульные дома для туристов планируют построить в 2021 году в национальном парке "Ленские столбы" в Якутии, сообщил во вторник ТАСС директор парка Аркадий Семенов. На эти цели из федерального бюджета направлено 21,9 млн рублей.

"В прошлом году среди подведомственных учреждений Министерства природных ресурсов и экологии РФ прошел отборочный конкурс по созданию, развитию и реконструкции туристической инфраструктуры на особо охраняемых природных территориях. Наш парк получил право финансирования нашего проекта из федерального бюджета. В конце 2020 года сумма в размере 21,9 млн рублей поступила на счет учреждения, уже разыгран аукцион, подписан госконтракт, есть проект для реализации. В этом году мы планируем реализовать первый этап данного проекта. Круглогодичных объектов инфраструктуры для туристов на территории нацпарка у нас нет, это будет впервые", - сказал Семенов.

Он отметил, что дома будут отвечать всем международным стандартам, их построят из современных модульных конструкций. "Дома будут рассчитаны на 4-6 человек. Это будет удобно для супружеских пар, семей с детьми и компаний. Запланирован еще банный комплекс", - добавил директор парка.

В этом году планируется построить шесть домов. "Мы надеемся, что в июле-августе нам удастся завершить строительство и торжественно открыть наши первые дома. В рамках второго этапа планируем построить дополнительно еще восемь таких модулей, которые будут профинансированы и реализованы в 2022 году", - уточнил Семенов.

Созданный в 1994 году природный парк "Ленские столбы" получил в 2019 году федеральный статус. На территории парка есть растения, не встречающиеся в других местах в мире, редкие животные и птицы, многие из которых занесены в Красную книгу.