Крещенские купания прошли в Черном море у берегов Херсонеса

СЕВАСТОПОЛЬ, 19 января. /ТАСС/. Тысячи верующих приняли участие в божественной литургии, освящении воды и обряде омовения на территории Херсонеса, где крестился святой князь Владимир. Об этом сообщили во вторник журналистам в пресс-службе музея-заповедника "Херсонес Таврический".

"С самого утра тысячи верующих собрались в Свято-Владимирском соборе Херсонеса. После божественной литургии на соборной площади состоялось великое освящение воды. Затем верующие прошли крестным ходом от собора к Карантинной бухте, где после освящения воды Черного моря был совершен обряд омовения", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе, к обеду в музее-заповеднике побывали более 5 тыс. человек.

"Это заметно больше, чем в любой обычный день. Сколько точно человек искупались в море, сказать нельзя - такие подсчеты не ведутся. Но сегодня Херсонес открылся раньше обычного - в 06:30 утра, а закроется позже - в 20:00. И с самого открытия приходят люди и окунаются", - рассказала представитель музея.

В торжествах на территории Херсонеса принимали участие и военнослужащие Черноморского флота (ЧФ), изъявившие желание присоединиться к празднованию, в том числе командующий ЧФ вице-адмирал Игорь Осипов, уточнили в отделе информационного обеспечения флота. "Сегодня же крещенские богослужения с участием военнослужащих прошли в храме Архистратига Михаила, Свято-Никольском храме и в воинских частях армейского корпуса Черноморского флота, имеющих на своей территории православные храмы", - сообщается в пресс-релизе.

Крещенские морозы по-севастопольски

За несколько дней до Крещения в Крыму и Севастополе похолодало: впервые за зиму в Севастополе лег снег, температура воздуха опустилась ниже нуля. По данным регионального гидрометцентра, температура воды в Черном море около Крыма во вторник - плюс 6-7 градусов, температура воздуха в Севастополе около 5-6 градусов мороза.

Несмотря на крещенские морозы, в Севастополе организованы несколько купелей в разных частях города, кроме того, традиционно освящается вода в питающем город Чернореченском водохранилище.

"Я уже два раза сегодня плавал. В полночь - в Херсонесе, где было много людей в сравнении с прошлым годом. И уже днем - на Яшмовом пляже на Фиоленте (около Свято-Георгиевского монастыря), там не было вообще никого", - рассказал ТАСС мастер спорта России по пауэрлифтингу Александр Безверхий.

Руководитель севастопольского клуба зимнего плавания "Морж СССР" Алексей Меркулов окунался в Балаклаве (город в составе Севастополя) и отметил в разговоре с корреспондентом ТАСС, что погода считается благоприятной для зимних купаний: нет сильного ветра.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Севастополю уточнили, что в городе организовано семь мест для омовения. Самые значительные силы спасателей сосредоточены в Херсонесе. На побережье развернуты пункты обогрева, дежурят водолазы, а берег контролируют, в том числе при помощи беспилотников. Накануне крещенских купаний водолазы МЧС обследовали морское дно и очистили его от потенциально опасных предметов: досок и веток, пластиковых бутылок, стекол и фрагментов металла.

На территории, где сейчас находится Севастополь, около 2,5 тыс. лет назад был основан древний город Херсонес. Это место значимо для православных христиан, так как считается, что именно там в X веке принял христианство князь Владимир, позднее крестивший Русь. В XIX веке на предполагаемом месте его крещения был построен собор святого равноапостольного великого князя Владимира.