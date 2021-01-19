Почти 300 тыс. доз вакцины "Спутник V" доставят до конца января в регионы Урала

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Почти 300 тыс. двухкомпонентных доз вакцины против нового коронавируса "Спутник V" будет доставлено в регионы Урала до конца января. В частности, до конца текущей недели в Свердловскую область поступит 40 тыс. доз, сообщил во вторник журналистам помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

Что известно об отечественных вакцинах, кому можно прививаться и как подготовиться к процедуре

Вакцинация от коронавируса в России: главное Что известно об отечественных вакцинах, кому можно прививаться и как подготовиться к процедуре

Ранее в СМИ сообщалось, что регионы Урала приостановили вакцинацию от коронавируса в связи нехваткой препаратов.

"До конца текущей недели в Свердловскую область будет доставлено 40 тыс. двухкомпонентных доз вакцины "Спутник V", 20 тыс. доз доставят в ХМАО. Всего до конца января в регионы Урала будет поставлено почти 300 тыс. двухкомпонентных доз вакцины "Спутник V", - сказал Кузнецов.

В частности, до конца января в Свердловскую область поступит более 110 тыс. доз, в Челябинскую - более 55 тыс. доз, в Тюменскую - 27 тыс. доз, в ХМАО - более 60 тыс. доз, в ЯНАО - 20 тыс. доз, в Курганскую область - более 3 тыс. доз, отметил Кузнецов. Он добавил, что поставки вакцинных препаратов в регионы идет по графику, их объемы растут.

18 января началась массовая вакцинация от коронавируса всех желающих. Россияне могут бесплатно привиться одной из двух зарегистрированных вакцин - "Спутник V" или "Эпиваккорона".