Ученый назвал возможным паралич лицевого нерва после вакцинации от COVID-19

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Небольшая вероятность возникновения паралича лицевого нерва у вакцинированных от коронавируса существует, при этом такая побочная реакция временна. Об этом заявила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США), доктор биологических наук Анча Баранова в эфире программы "Док-ток" на Первом канале.

"Парез лицевого нерва, кстати, отмечался не только в Израиле, были случаи и в Канаде, и в США. Да, они связаны с вакцинацией. Надо сказать, что это неприятный для человека эффект, <...> он проходит. Конечно, может быть, не так быстро, но в принципе на таком же горизонте, как, скажем, тик глаза. Пока мы не можем предсказать, у кого будет, у кого не будет. Но да, после вакцин небольшая вероятность этого есть", - сказала ученый, комментируя информацию о возникновении паралича Белла у 13 израильтян после введения вакцины Pfizer.

При этом такой побочный эффект возможен и после других медицинских процедур, отметила Баранова. "Такие эффекты наблюдаются не только после вакцинации, скажем так, Pfizer или Moderna, но и после других медицинских процедур. Люди могут прийти сделать фиброгастроскопию по поводу гастрита и также получить паралич лицевого нерва", - добавила она.

Ранее Минздрав Израиля сообщил, что из 2 млн получивших первую дозу вакцины от компании Pfizer о побочных эффектах сообщили 1 127 человек.

При этом, по данным газеты The Times of Israel, самая серьезная реакция на данную вакцину - паралич Белла (временная слабость или паралич мышц с одной стороны лица) отмечалась в Израиле у 13 привитых, еще три человека сообщили о появлении металлического привкуса во рту, у двух отмечались затруднения с дыханием, а один пациент потерял сознание. У порядка 600 человек, получивших вторую дозу вакцины, отмечались локальный дискомфорт и боли в районе укола.