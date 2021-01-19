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Пандемия COVID-19

Белгородские власти продлили режим самоизоляции для жителей старше 65 лет

Он будет действовать до 15 февраля

ТАСС, 19 января. Власти Белгородской области на фоне неблагополучной ситуации по коронавирусу продлили режим обязательной самоизоляции для жителей региона старше 65 лет до 15 февраля, сообщила во вторник пресс-служба правительства региона.

"В Белгородской области режим самоизоляции для лиц старше 65 лет продлили до 15 февраля. Соответствующее постановление подписал врио губернатора региона Вячеслав Гладков", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

Режим самоизоляции для жителей региона старше 65 лет допускает выход из дома для покупки продуктов, посещения поликлиник, занятий спортом, выгула домашних животных. В регионе продолжается массовая вакцинация от коронавируса - заявки через сайт областного департамента здравоохранения подали 7,8 тыс. человек. Полностью вакцинацию завершили 1,7 тыс. человек, на территории региона работают пять центров вакцинации, в ближайшее время в области развернут еще 59 площадок, выездную вакцинацию планируется проводить за счет 57 мобильных бригад.

По данным на 19 января, в Белгородской области выявили 25 310 случаев заражения коронавирусом, с начала пандемии выздоровел 20 999 человек, 305 пациентов умерли. В регионе действует обязательный масочный режим в общественных местах, проведение развлекательных мероприятий ограничено до 1 февраля 2021 года. К 1 марта в Белгородскую область поступит более 67 тыс. до вакцины от коронавируса, привить планируется не менее 70% взрослого населения - около 750 тыс. человек.

Теги
РоссияБелгородская областьПандемия COVID-19
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