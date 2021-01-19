Росатом объяснил появление фигуры Берии на выставке его ролью в атомном проекте СССР

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Появление силиконовой фигуры наркома внутренних дел СССР Лаврентия Берии, а также фигур советских физиков Игоря Курчатова и Юлия Харитона на экспозиции ВДНХ связано с их ролью в атомном проекте СССР. Об этом сообщил ТАСС глава департамента коммуникаций госкорпорации "Росатом" Андрей Черемисинов, комментируя заказ более 20 силиконовых фигур для экспозиции, повествующей о советском атомном проекте, на ВДНХ.

"Делать рассказ о советском атомном проекте без фигуры Берии - это странно. Кем бы он ни был, но советским атомным проектом руководил Берия. Из истории ничего нельзя выкинуть", - сказал он. "Это не скульптуры и не памятники, фигуры будут созданы по принципу музеев восковых фигур с использованием современных материалов", - добавили журналистам в департаменте коммуникаций Росатома.

Ранее СМИ сообщили о том, что Росатом установит две фигуры Берии в павильоне атомной энергии на ВДНХ. Соответствующая госзакупка была размещена на официальном портале.

Черемисинов сообщил ТАСС, что наряду с фигурами Берии в павильоне атомной энергетики установят также четыре фигуры Игоря Курчатова, две фигуры Юлия Харитона, фигуру Ефима Славского, Бориса Ванникова, Виталия Хлопина и других советских ученых, причастных к становлению и развитию атомной отрасли. Также в экспозиции будут установлены фигуры простых сотрудников лабораторий, технологов и помощников, участвовавших в советском атомном проекте.

"Экспозиция "Советский атомный проект" сделана в виде иммерсивного театра. Там воссозданы интерьеры того времени", - добавил Черемисинов. Общая площадь экспозиции составит 1,3 тыс. кв. м.