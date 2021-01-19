Более 27 тыс. происшествий на объектах ЖКХ произошло в России с осени 2020 года

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Более 27 тыс. происшествий, включая более 5,5 тыс. аварий и почти 22 тыс. инцидентов, произошло на объектах жилищно-коммунального хозяйства в России с начала осени 2020 года, когда была запущена единая система мониторинга и контроля устранения аварий на объектах ЖКХ. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минстроя РФ.

"По данным на 19 января, с сентября в России на объектах жилищно-коммунального хозяйства произошли 5532 аварии и 21 948 инцидентов. Более половины всех происшествий (53,4%) зафиксированы на объектах водоснабжения и водоотведения", - прокомментировали в пресс-службе.

В министерстве добавили, что контролируют работу объектов ЖКХ по всей стране в ежедневном режиме. К единой системе мониторинга и контроля устранения аварий на объектах ЖКХ на сегодня подключилось более 2,1 тыс. организаций, из которых 1,45 тыс. операторов муниципальных образований и 684 операторов ресурсоснабжающих организаций.

С 1 сентября 2020 года во всех регионах России заработала единая система мониторинга инцидентов и контроля устранения аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Она позволяет аккумулировать оперативные и достоверные данные о происшествиях, а также устанавливать четкий порядок контроля за устранением неполадок. Платформа предусматривает информационный обмен с системами МЧС и Минэнерго России.

Летом Минстрой утвердил единый подход к классификации аварий и инцидентов, благодаря чему теперь во всех регионах оценка происшествий на объектах ЖКХ идет по одним и тем же правилам. Так, при длительной продолжительности устранения инцидент автоматически классифицируется в системе как авария. Например, прекращение газоснабжения или отведения сточных вод начинает считаться аварией, если оно не было устранено в течение четырех часов, водоснабжения - в течение восьми часов, а прекращение теплоснабжения потребителей первой категории получает статус аварии сразу.