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Пандемия COVID-19

На Ставрополье продлили режим самоизоляции для пожилых граждан

Он будет действовать по 18 февраля

СТАВРОПОЛЬ, 19 января. /ТАСС/. Режим самоизоляции для жителей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями продлен в Ставропольском крае по 18 февраля включительно. Об этом говорится в постановлении губернатора региона Владимира Владимирова, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации региона.

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"Постановляю абзац первый подпункта 6.3 дополнить словами "с 22 января по 4 февраля 2021 года включительно, с 5 февраля по 18 февраля 2021 года включительно", - говорится в документе.

Ранее обязательный режим самоизоляции для пожилых и людей с хроническими заболеваниями был установлен в Ставропольском крае до 21 января 2021 года включительно.

С начала пандемии на Ставрополье зарегистрировано 39 655 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 35 487 человек. В больницах региона умерли 863 пациента с коронавирусом. В крае продолжает действовать обязательный масочный режим и режим соблюдения социальной дистанции, обязательная самоизоляция для людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.

Теги
Владимиров, Владимир ВладимировичРоссияСтавропольский крайПандемия COVID-19
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