В Болгарии зафиксировали случай передачи коронавируса от беременной женщины к плоду

СОФИЯ, 19 января. /ТАСС/. Случай передачи коронавируса от беременной женщины к плоду зафиксирован в Болгарии. Об этом во вторник в интервью телеканалу НоваТВ сообщил начальник акушерско-гинекологического отделения больницы в городе Пазарджик Илиян Траянов.

"Заражение матери коронавирусом, клиническая картина заболевания у младенца (во время наблюдения за ходом беременности была отмечена задержка развития плода и уменьшение количества околоплодных вод), а также обнаруженные в анализах новорожденной девочки антитела подтверждают наш вывод о том, что ребенок заразился коронавирусом внутриутробно", - прокомментировал медик.

28-летняя мать ребенка заразилась коронавирусом на восьмом месяце беременности в конце прошлого года, у нее отмечались кашель и температура. В связи с задержкой развития плода за две недели до окончания срока беременности матери было успешно сделано кесарево сечение, и девочка весом 2,75 кг и ростом 46 см появилась на свет. В настоящее время и мать, и новорожденный ребенок находятся дома и чувствуют себя хорошо. В ближайшие дни ребенку будут сделаны дополнительные тесты на антитела.

В многочисленных публикациях о коронавирусной инфекции отмечается, что прямой внутриутробный путь заражения коронавирусом плода не доказан.