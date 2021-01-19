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Пандемия COVID-19

В Минпросвещения не фиксируют вспышек коронавируса в школах

Первый замминистра просвещения призвал соблюдать меры эпидемической безопасности, чтобы сохранить в школах очный формат обучения

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Вспышек коронавируса в российских школах на сегодняшний день не наблюдается, сообщил во вторник в Telegram-канале "ПервыйЗам" первый замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко.

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"Очное обучение школьников продолжается, и новых ярких вспышек эпидемии среди обучающихся не замечено. Это значит, что ситуация держится под контролем, а дети продолжают ходить в школу, как это и должно быть", - написал Глушко.

Он призвал соблюдать меры эпидемической безопасности, чтобы сохранить в школах очный формат обучения.

Ранее в Минпросвещения России сообщали, что с 18 января к очному обучению вернулись более 97% российских школьников, то есть 16,3 млн человек.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
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