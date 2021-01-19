Дума запросит у кабмина данные о помощи в вакцинации от коронавируса в ДНР, ЛНР и Карабахе

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Госдума запросит правительство о сроках и объемах помощи в проведении вакцинации от коронавируса российскими препаратами жителей Донецкой и Луганской народных республик, Приднестровья и территорий Нагорного Карабаха в зоне ответственности российских миротворцев. Соответствующее протокольное поручение комитету по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками и комитету по охране здоровья было поддержано во вторник на заседании палаты.

Согласно тексту, комитеты запросят кабмин "о сроках и объемах помощи в проведении вакцинации от COVID-19 населения, проживающего на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, Приднестровья, а также Нагорного Карабаха в зоне ответственности российского миротворческого контингента".

"Людям на этих территориях просто некому помочь с точки зрения вакцинации", - сказал журналистам первый зампредседателя комитета по делам СНГ Константин Затулин. По его словам, жителям этих территорий необходимо предоставить российские вакцины.

18 января началась массовая вакцинация от коронавируса всех желающих категорий населения в регионах России. Россияне могут бесплатно привиться одной из двух зарегистрированных вакцин - "Спутник V" или "Эпиваккорона".