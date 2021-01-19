Эксперт: планировать беременность стоит через 2-3 месяца после вакцинации от коронавируса

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Планирование беременности или проведение процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) лучше начинать через два-три месяца после вакцинации от коронавируса, так как риски при вакцинации гораздо ниже, чем возможные последствия от заболевания. Об этом заявила главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Министерства здравоохранения РФ, профессор Лейла Адамян в эфире телеканала "Россия-24" во вторник.

"Даже пара, которая не сегодня хочет иметь ребенка, а имеет его в проекте, она должна провести вакцинацию [против коронавируса], и в скором будущем - [через] два, максимум три месяца, может перейти на ЭКО и на планирование беременности непосредственно", - сказала она.

По словам Адамян, риск возникновения последствий после вакцинации "в тысячу раз ниже", чем вред для организма от коронавируса, особенно, если он протекает в тяжелой форме. Также стоит учитывать влияние специальных лекарств, которые применяются для лечения заболевания.

Ранее Адамян посоветовала тем, кто готовится стать родителями или лечится от бесплодия, не пренебрегать вакцинацией против коронавируса. Она также отметила, что беременность является фактором риска заболеваемости COVID-19. В частности, в группе высокого риска находятся женщины с сопутствующими заболеваниями.