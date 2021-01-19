Около 4 тыс. жителей Подмосковья старше 60 лет сделали прививки от коронавируса

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Порядка 4 тыс. человек в Московской области старше 60 лет прошли вакцинацию от новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщила во вторник пресс-служба губернатора и правительства региона.

"Около 4 тыс. жителей Подмосковья старше 60 лет сделали прививки от COVID-19. Вакцинация для пожилых людей стала возможной с конца прошлого года после успешно проведенных клинических исследований вакцины "Спутник V", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что вакцина вводится в два этапа с интервалом в 3 недели. Прививку нельзя делать пожилым людям с обострениями хронических заболеваний, аллергией и ОРВИ. Записаться на вакцинацию можно через региональный портал госуслуг, по телефону 122, в поликлинике и МФЦ.

Как ранее сообщили в Минздраве Подмосковья, самым пожилым пациентом, сделавшим прививку от новой коронавирусной инфекции в регионе, стал 91-летний жителей городского округа Домодедово. Всего в Московской области с начала вакцинации привились свыше 23 тыс.

С 14 декабря жители Подмосковья могут записаться на прививку. На портале о профилактике коронавируса в Московской области есть интерактивная карта пунктов вакцинации, где значатся 93 прививочных кабинета в медицинских организациях региона.

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