Жители Кировской области смогут записаться на прививку от коронавируса через Госуслуги

КИРОВ, 19 января. /ТАСС/. Запись на вакцинацию от коронавируса через портал "Госуслуги" будет доступна в Кировской области сразу после поступления в регион крупной партии вакцины, сообщил во вторник первый заместитель председателя правительства региона Дмитрий Курдюмов в ходе встречи руководства области с предпринимателями.

"Уже поступило 4 300 доз вакцины, она полностью введена, [планируется] поставка еще 55 тыс. доз вакцины. Запись идет по телефону "122", также мы уже организовали запись через единый портал госуслуг, но календарь будет открыт, когда вакцина поступит", - сказал Курдюмов.

По его словам, вакцинация проводится как в будние дни, так и в выходные в 12 прививочных пунктах. Также власти готовы организовать мобильные пункты вакцинации. В частности, в ходе встречи генеральный директор АО "Вятка-ЦУМ" (ТЦ "ЦУМ") Вадим Тимин предложил предоставить площади в торговом центре для организации пункта вакцинации.

По данным правительства области, по состоянию на 19 января в регионе выявлено 210 новых случаев COVID-19 с симптомами заболевания. На стационарном лечении находятся 3 586 человек, в амбулаторных условиях проходят лечение 12 035 пациентов.