Суд в Киеве отложил рассмотрение дела против Жириновского

КИЕВ, 19 января. /ТАСС/. Шевченковский районный суд Киева по просьбе защиты отложил подготовительное заседание по делу против лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе суда.

"Заседание отложено из-за того, что адвокат подал соответствующее заявление", - отметили в суде. Новая дата его проведения пока не известна.

В декабре 2019 года депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко сообщил, что Служба безопасности Украины ведет уголовное дело против Жириновского. Тогда он уточнял, что лидера ЛДПР на Украине подозревают в совершении правонарушений по статьям "О посягательстве на территориальную целостность Украины" и "О финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины".

В Генеральной прокуратуре Украины считают, что Жириновский организовал преступную группу, в которую входили и другие депутаты Госдумы, для обеспечения представителей Донецкой и Луганской народных республик.

По данным украинского агентства УНИАН, Шевченковский районный суд разрешил специальное досудебное расследование по делу против Жириновского, а также его первого заместителя Алексея Диденко и Михаила Дегтярева, который ранее был депутатом Госдумы, а в настоящее время является и. о. губернатора Хабаровского края. Ожидалось, что во вторник суд начнет рассмотрение дела по обвинению в финансировании терроризма на территории Донецкой и Луганской областей.