Привитым от COVID-19 не рекомендуют в течение 3-х дней посещать баню и мочить прививку

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Место инъекции после вакцинации против нового коронавируса вакциной "Спутник V" не рекомендуется мочить в течение трех дней, а также отказаться от посещения сауны, бани и не принимать алкогольные напитки. Об этом говорится в правилах проведения вакцинации от COVID-19, направленных Минздравом РФ в регионы.

"Рекомендуется в течение трех дней после вакцинации не мочить место инъекции, не посещать сауну, баню, не принимать алкоголь, избегать чрезмерных физических нагрузок. При покраснении, отечности, болезненности места вакцинации принять антигистаминные средства. При повышении температуры тела после вакцинации - нестероидные противовоспалительные средства", - говорится в сообщении.

Ранее советник министра здравоохранения России Сергей Глаголев сообщал, что в случае повышения температуры тела до 38 градусов после прививки можно принять парацетамол.

В Минздраве также напомнили, что наличие справки о тестировании на антитела перед вакцинацией не является обязательным условием. При этом ПЦР-тест на коронавирус нужно делать только тем гражданам, кто в течение последних 14 дней контактировал с пациентами с инфекционными заболеваниями или сам в течение данного срока имел какие-либо симптомы болезни. "Вместе с тем лица, имеющие положительные результаты исследования на наличие иммуноглобулинов классов G и М к вирусу SARS-CoV-2 , полученные вне рамок подготовки к вакцинированию, не прививаются", - следует из документа.

18 января началась массовая вакцинация от коронавируса всех желающих. Россияне могут бесплатно привиться одной из двух зарегистрированных вакцин - "Спутник V" или "Эпиваккорона".