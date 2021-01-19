Эффективность "Эпиваккороны" и советы привитым. Главное о коронавирусе за 19 января

Коротко об основных новостях в Москве, России и мире
Россия
- Всего зафиксировано 3 612 800 случаев заражения, из них новых — 21 734 (минимум с 18 ноября). За сутки умерли 586 человек, за весь период — 66 623.
- В Роспотребнадзоре заявили о стопроцентной иммунологической эффективности вакцины "Эпиваккорона".
- Власти страны не рассматривают возможность увязки права выезда за границу с "паспортом вакцинации", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
- Привитым не рекомендуют в течение трех дней посещать баню и мочить прививку.
- После прививки есть небольшая вероятность возникновения паралича лицевого нерва, но эта побочная реакция временна, заявила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США), доктор биологических наук Анча Баранова в эфире программы "Док-ток" на Первом канале.
- Планировать беременность стоит через два-три месяца после вакцинации, заявила главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава РФ, профессор Лейла Адамян в эфире телеканала "Россия 24".
- Привитым нужно обратить внимание на то, достаточен ли уровень витамина D в организме, а также потреблять продукты с повышенным содержанием белка, считает главный внештатный диетолог Минздрава РФ, научный руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности, академик РАН Виктор Тутельян.
Москва
- Всего зафиксировано 898 442 случая заражения, из них новых — 3115 (минимум с 3 октября). Госпитализированы 1233 человека.
Мир
- Всего зафиксировано более 95,5 млн случаев заражения, умерли 2 040 085 человек (данные Университета Джона Хопкинса).
- Власти ФРГ договорились продлить карантинные меры до 14 февраля, сообщает Der Spiegel. Также Германия может ввести обязательное ношение респираторов.
- В Болгарии зафиксировали случай передачи коронавируса от беременной женщины к плоду.