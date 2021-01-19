В Аргентине началась вакцинация вторым компонентом "Спутника V"

БУЭНОС-АЙРЕС, 19 января. /ТАСС/. Аргентинские врачи начали получать второй компонент российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщил во вторник министр здравоохранения южноамериканской страны Хинес Гонсалес Гарсиа.

Что известно о российских вакцинах от коронавируса

"Ровно на 21-й день, как и предлагается [разработчиками вакцины], мы начали прививать вторым компонентом", - сказал он на пресс-конференции с участием двух первых вакцинированных.

Министр выразил уверенность, что до конца месяца Аргентина получит новые партии российской вакцины. "Контракт до настоящего момента выполнялся, так что я не вижу повода сомневаться", - добавил он.

Министр также отметил, что президент страны Альберто Фернандес не отказался от идеи вакцинироваться "Спутником V", но пока неизвестно, когда это произойдет.

"Спутник V" стал первой вакциной от коронавируса, поступившей в Аргентину. Российский фонд прямых инвестиций и правительство страны подписали контракт на поставку 10 млн доз препарата. Первая партия в количестве 300 тыс. доз первого компонента была доставлена в южноамериканскую республику 24 декабря. 29 декабря там начали вакцинировать "Спутником V" медработников.