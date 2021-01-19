Турпоток в зимний сезон в Подмосковье будет снижен в 2 раза из-за пандемии

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Власти Московской области прогнозируют снижение потока туристов в зимний сезон в рамках проекта "Зима в Подмосковье" в два раза. Ожидается, что регион посетят 8,5 млн человек. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Комитета по туризму региона.

"Туристско-экскурсионный поток в рамках проекта "Зима в Подмосковье" в 2018-2019 годах составил 16 млн человек, в 2019-2020 - 19,2 млн человек, в 2020-2021 из-за ограничений прогнозируется 8,55 млн человек, то есть снижение турпотока в два раза, но оно не затронуло новогодние праздники", - сказали в пресс-службе.

В комитете также рассказали, что в регионе предоставляются субсидии на развитие объектов туристической инфраструктуры. Также оказываются дополнительные меры поддержки для развития внутреннего туризма, в том числе и детского. "До 2023 года нами запланировано ежегодное выделение дополнительных средств за привлечение в Московскую область организованных школьных туристических групп. Также мы развиваем новые направления внутреннего туризма: куда большим спросом среди жителей и гостей Московской области стали пользоваться экотуризм и индивидуальные путешествия, авто- и мототуризм, посещение центров народных художественных промыслов", - отметили в пресс-службе.

В настоящее время в Подмосковье для любителей зимних видов спорта работает 29 тюбинговых и 125 лыжных трасс, 184 катка и 18 горнолыжных курортов.

Проект "Зима в Подмосковье" направлен на повышение туристической привлекательности Московской области для жителей и гостей региона. Он представляет ключевые туристические направления и призван познакомить туристов с самыми интересными площадками для зимнего отдыха. В этом году мероприятия проекта можно будет посетить во всех муниципалитетах Московской области до конца февраля.