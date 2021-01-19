СК начал проверку по сообщению о жизни семей в аварийном общежитии под Калининградом

КАЛИНИНГРАД, 19 января. /ТАСС/. Следователи регионального управления СК РФ по Калининградской области начали проверку по сообщению СМИ о проживании ряда семей, в том числе с детьми, в муниципальном общежитии, находящемся в аварийном состоянии в городе Гвардейске. Об этом сообщается во вторник на официальном сайте управления.

"По указанию руководителя следственного управления СК РФ по Калининградской области Дмитрия Бочарова для проверки указанных сведений следственными органами регионального управления Следственного комитета организовано проведение доследственной проверки, в ходе которой будет дана правовая оценка всем обстоятельствам, изложенным в сюжете", - говорится в сообщении на сайте регионального следственного управления.

В сюжете Первого канала, вышедшем в эфир, сообщалось о том, что в городе Гвардейске Калининградской области в аварийном муниципальном общежитии семьи, в том числе с детьми, проживают в крайне тяжелых бытовых условиях. В стенах здания имеются значительные трещины, протекает крыша, электрическая проводка не отвечает элементарным требованиям безопасности.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, отмечается в сообщении ведомства.