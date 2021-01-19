Еврокомиссия призвала согласовать создание сертификатов вакцинации в ЕС к концу января

БРЮССЕЛЬ, 19 января. /ТАСС/. Еврокомиссия призвала страны ЕС согласовать порядок создания сертификатов вакцинации к концу января для скорейшего начала их использования в системах здравоохранения стран сообщества. Об этом говорится в опубликованной во вторник Еврокомиссией стратегии вакцинации ЕС и мер по борьбе против пандемии. Документ будет представлен на утверждение лидерам стран сообщества 21 января на онлайн-саммите ЕС.

"Еврокомиссия работает со странами ЕС над созданием сертификатов вакцинации. Единый подход должен быть согласован к концу января, чтобы позволить странам-членам быстро начать использовать эти документы в системах здравоохранения и для иных целей", - говорится в документе.

Еврокомиссия также поставила перед странами ЕС задачу к марту вакцинировать до 80% медперсонала и лиц старше 80 лет, а к лету - до 70% всего взрослого населения сообщества.

"К марту 2021 года по меньшей мере 80% лиц в возрасте старше 80 лет и 80% медперсонала и социальных работников в каждой стране ЕС должны быть вакцинированы. К лету 2021 года должно быть привито 70% всего взрослого населения ЕС", - говорится в документе.