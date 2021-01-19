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Пандемия COVID-19

ЕС сохранит внутренние границы открытыми, но притормозит необязательные поездки

В Еврокомиссии подчеркнули, что пропорциональные ограничения поездок, включая тестирование пассажиров, должны сохраняться для зон повышенного риска

БРЮССЕЛЬ, 19 января. /ТАСС/. Еврокомиссия намерена сохранить границы внутри ЕС открытыми, но решительно не рекомендовала необязательные поездки, поддержав "пропорциональные санитарные меры" на границах. Об этом говорится в опубликованной во вторник Еврокомиссией стратегии вакцинации ЕС и мер по борьбе с пандемией. Документ будет представлен на утверждение лидерам стран сообщества 21 января на онлайн-саммите ЕС.

"Усиливая меры по противодействию пандемии, необходимо сохранить свободу перемещения [внутри ЕС] и единый рынок. Все необязательные [трансграничные] поездки должны решительно не поддерживаться, пока эпидемиологическая ситуация кардинально не улучшится. Пропорциональные ограничения поездок, включая тестирование пассажиров, должны сохраняться для зон повышенного риска", - говорится в документе.

Теги
Пандемия COVID-19
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