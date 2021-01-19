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Роскомнадзор требует от YouTube восстановить доступ к контенту Politrussia

В ведомстве заявили, что видеоролик посвящен анализу общественно-политической обстановки в мире и не содержит запрещенной информации

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Роскомнадзор требует от американской компании Google восстановить доступ к контенту канала YouTube российского СМИ Politrussia. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"Роскомнадзор направил руководству компании Google LLC письмо с требованием восстановить доступ к информации российского СМИ Politrussia на YouTube. Ранее администрацией видеохостинга был удален видеоролик главного редактора Руслана Осташко, размещенный 17 января на YouTube-канале издания", - отмечено в сообщении.

В ведомстве отмечается, что видеоролик посвящен анализу общественно-политической обстановки в мире и не содержит запрещенной информации. Оснований для удаления нет.

"Данные действия администрации YouTube являются недопустимым ограничением прав граждан на доступ к материалам российского СМИ на территории России", - сказали в Роскомнадзоре.

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