Суд рассмотрит жалобы на действия следователей при задержании бывшего схимонаха Сергия

"Да, сегодня мы были, должно было быть сегодня заседание, но в связи с тем, что судья находился в комнате совещаний по приговору по другому делу, совершенно к нам не относящемуся, у нас перенесли на 27 января. [При задержании было нарушено] право на защиту, допрос проводился в ночное время, не была предоставлена возможность побеседовать наедине конфиденциально с адвокатом перед допросом", - сказала она.

Захвативший Среднеуральский женский монастырь и отлученный от церкви бывший схимонах Сергий задержан для дачи показаний 29 декабря 2020 года. Басманный суд Москвы заключил Романова под стражу до 28 февраля 2021 года. Ему вменяются преступления по ст. 148 ("Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий"), 330 ("Самоуправство") и 110.1 ("Склонение к самоубийству") УК РФ. Сторона защиты обжаловала решение суда, вину обвиняемый не признает.

Романов был запрещен в служении в конце мая 2020 года после нарушения запрета на чтение проповедей. Позднее церковный суд Екатеринбургской епархии лишил его сана за нарушение священнической присяги. Епархия обязала Романова покинуть женский монастырь, однако он продолжил совершать там богослужения, митрополия называет ситуацию в монастыре захватом. 10 сентября церковный суд отлучил схимонаха Сергия от церкви, 19 октября глава РПЦ утвердил это решение.