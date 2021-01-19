В колониях и изоляторах Воронежской области из-за коронавируса приостановили свидания

ВОРОНЕЖ, 19 января. /ТАСС/. Долгосрочные свидания и личный прием граждан временно приостановили из-за угрозы заражения коронавирусом в учреждениях управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) Воронежской области, сообщила во вторник пресс-службы ведомства.

"В учреждениях УФСИН России по Воронежской области до особого указания приостановлено предоставление краткосрочных и длительных свиданий, также временно ограничен личный прием граждан", - говорится в сообщении пресс-службы.

По ее данным, такая мера предпринята для снижения риска заражения коронавирусом в учреждениях ФСИН региона, исключения сделаны только для краткосрочных свиданий с адвокатами с соблюдением социальной дистанции и с использованием средств индивидуальной защиты. Как говорится в сообщении пресс-службы УФСИН, в учреждениях уголовно-исполнительной системы также пока не будет массовых мероприятий, а в передаваемых посылках и бандеролях разрешены только продукты в заводской упаковке, чтобы ее можно было обработать средствами дезинфекции.

За последние сутки в Воронежской области выявлен 391 случай новой коронавирусной инфекции, с начала пандемии общее число заражений выросло до 53 619, из них 48 269 человек выздоровели, 1 601 пациент умер. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 3 612 800 случаев заражения, выздоровели 3 002 026 человек, умерли 66 623.