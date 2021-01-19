МЧС вооружается новыми беспилотниками с тепловизорами и громкоговорителями

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. МЧС РФ переходит на использование новых беспилотных летательных аппаратов с тепловизорами и громкоговорителями. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

"В МЧС России продолжается перевооружение, совершается переход на новый парк беспилотных летательных аппаратов, в частности, мы отходим от "Фантомов-4" в пользу судов более тяжелого класса, оснащенных тепловизорами и громкоговорителями и решающих комплексные задачи", - цитируется в сообщении директор департамента образовательной и научно-технической деятельности Александр Бондар.

МЧС планирует в 2021 году провести в Арктике опытно-исследовательские учения. Маневры намечено провести по всей зоне от Мурманской области до Чукотки. Будут отрабатываться тушение пожаров, ликвидация чрезвычайных ситуаций на пассажирских судах и другие вводные.

Кроме того, выставочная часть международного салона "Комплексная безопасность", традиционно проходившего каждый год на ВДНХ, в нынешнем году пройдет в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке. А на полигоне Ногинского спасательного центра МЧС будет проведена деловая программа и показ современных образцов техники и технологий спасения. Там же запланированы учения спасателей СНГ.