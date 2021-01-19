В Госдуме разработали законопроект о запрете услуг суррогатных матерей для иностранцев

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Группа депутатов Госдумы разработала законопроект, лишающий иностранцев возможности пользоваться услугами суррогатных матерей в России. Текст, который пока еще не внесен на рассмотрение палаты, есть в распоряжении ТАСС.

Закон "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" предлагается дополнить нормой, согласно которой "право на применение технологий суррогатного (замещающего) материнства имеют исключительно имеющие гражданство РФ или вид на жительство в РФ и состоящие в зарегистрированном браке между собой мужчина и женщина" в возрасте не старше 55 лет и не младше 25 лет, причем обратиться за такой помощью они смогут не ранее чем через год после регистрации брака.

В законопроекте также уточняется, что обратиться к суррогатной матери можно только в том случае, если супруга не может родить ребенка по медицинским показаниям, что установлено консилиумом врачей.

В пояснительных материалах авторы указывают на то, что "суррогатное материнство стало легальным, дешевым и беспрепятственным способом преодоления запрета" на усыновление иностранцами рожденных в России детей, который был установлен в 2012 году после череды трагических случаев с несовершеннолетними из РФ в их новых семьях за рубежом. В то же время из-за существующих пробелов в законодательстве "фактически сформировался рынок "экспорта" российских детей, рожденных суррогатными матерями", при этом оценить его объемы практически невозможно, отмечают они.

"Получившая широкое распространение практика суррогатного материнства создает прямую и косвенную возможность нанесения ущерба национальным интересам, представляет как минимум угрозу общественной, экономической безопасности, безопасности личности, а также биологической безопасности, что подтверждается правоприменительной практикой Следственного комитета РФ, Министерства внутренних дел РФ и других федеральных органов исполнительной власти", - сказано в пояснительной записке.

Только для тех, кто в браке

Разработчики обращают внимание на то, что, согласно Конституции РФ, "материнство и детство, семья находятся под защитой государства" и "возможность применения суррогатного материнства одинокими мужчинами и одинокими женщинами не в полной мере соответствует этому принципу". В связи с этим в законе предлагается прописать, что прибегнуть к суррогатному материнству могут только лица, состоящие в браке.

Законопроект обязывает таких родителей при регистрации органами ЗАГС будущего ребенка от суррогатной матери подтвердить свое российское гражданство или наличие вида на жительство в РФ, представить свидетельство о регистрации брака и медицинское заключение, позволяющее прибегнуть к таким технологиям.

Также законопроектом уточняется, что вспомогательные репродуктивные технологии "представляют собой методы преодоления и замещения бесплодия", а не методы его лечения, как указано в законе сейчас. Текстом предусматривается обязательное заключение нотариально заверенного договора о суррогатном материнстве.