Глава Минздрава Турции обсудил с послом России сотрудничество по теме вакцины "Спутник V"

АНКАРА, 19 января. /ТАСС/. Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что обсудил во вторник с послом России в Турции Алексеем Ерховым российско-турецкое сотрудничество по теме вакцины "Спутник V".

"Сегодня мы пригласили в наше министерство посла России в Анкаре Алексея Ерхова. Оценили наше сотрудничество в сфере здравоохранения, в первую очередь по вопросу [российской вакцины] "Спутник V". Благодарим за их внимательное отношение к двустороннему сотрудничеству", - написал министр на своей странице в Twitter.

Ранее российское дипломатическое представительство в Турции сообщило, что в ходе встречи Ерхова с Коджой обсуждались вопросы наращивания российско-турецкого сотрудничества в сфере здравоохранения, в том числе между Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и Управлением институтов здравоохранения Турции (TUSEB).

Между тем 13 января в ходе телефонных переговоров президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган уделили особое внимание борьбе с пандемией, включая реализацию планов по совместному производству и применению вакцин.