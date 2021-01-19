Крымский заповедник получит 240 млн рублей на борьбу с лесными пожарами

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Глава Минприроды России Александр Козлов поручил дополнительно выделить 240 млн рублей заповеднику "Заповедный Крым" для совершенствования системы предупреждения и мониторинга лесных пожаров. Данные средства рассчитаны на три года, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

"По поручению главы Минприроды 240 млн рублей выделено крымскому заповеднику для организации пожаротушения и мониторинга предупреждения лесных пожаров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проблему нехватки средств на борьбу с лесными пожарами озвучил директор "Заповедного Крыма" Андрей Бородин в декабре 2020 года в ходе рабочей поездки руководителя министерства.

Данные средства Крым получит в рамках трехлетнего бюджета (ежегодно по 80 млн рублей). "Эта сумма была просчитана с руководством "Заповедного Крыма" и покрывает именно необходимые расходы, связанные с предупреждением и борьбой с природными пожарами", - поясняет пресс-служба.