В Госдуме предлагают запретить рекламу суррогатного материнства

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Законопроект, предоставляющий право прибегать к помощи суррогатных матерей исключительно супружеским парам граждан РФ и лиц с видом на жительство в России, предусматривает введение запрета на рекламу услуг в сфере суррогатного материнства. Подготовленный депутатами Госдумы текст инициативы, которая пока еще не внесена на рассмотрение палаты, есть в распоряжении ТАСС.

Поправки предлагается внести в закон "О рекламе". Его действующая редакция предусматривает запрет рекламы услуг по прерыванию беременности. Разработчики предлагают уточнить, что также запрещена реклама услуг по "суррогатному (замещающему) материнству".

По мнению разработчиков, "повсеместная, доступная реклама суррогатного материнства не соответствует сложившемуся традиционному понятию материнства, формирует неверные установки в области репродуктивного и иного поведения личности". "Такая реклама, направленная на получение материальной выгоды от рождения человека, по сути, торговлю детьми, - аморальна. Она позволяет открыто предлагать свои услуги по суррогатному материнству множественным посредническим организациям, также получающим свою выгоду от этой торговли", - резюмируют депутаты.

Законопроект пока не внесен в Госдуму, он будет проходить общественное обсуждение.