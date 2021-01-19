В ЕС назвали преждевременными разговоры о признании иностранных паспортов вакцинации

БРЮССЕЛЬ, 19 января. /ТАСС/. Еврокомиссия считает преждевременным разговор о признании в ЕС иностранных паспортов вакцинации, в частности российских или китайских. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в Брюсселе замглавы Еврокомиссии по продвижению европейского образа жизни Маргаритис Схинас.

"Вакцины России или Китая сертифицированы соответствующими агентствами стран, которые их используют, и было бы совершенно логично, что эти страны выдают на них сертификаты вакцинации. Мы сегодня находимся на очень ранней стадии дискуссии о потенциальном применении сертификатов вакцинации в ЕС, мы признаем их добавленную стоимость, полезность и видим потенциальные возможности применения, но, чтобы определить конкретные сферы применения этих документов, необходима дополнительная дискуссия. Поэтому я не уверен, что могу ответить на этот вопрос сегодня", - заявил он в ответ на вопрос о возможности признания в ЕС иностранных паспортов вакцинации, в частности России и Китая.

Ранее во вторник Еврокомиссия опубликовала европейскую стратегию вакцинации и мер по борьбе против пандемии. В ней отмечается, что ЕС к концу января намерен только согласовать единый подход по созданию сертификатов вакцинации европейского образца, который будет признан на всей территории сообщества. При этом вопрос о сферах возможного применения данного документа, помимо чисто медицинского, будет обсуждаться позднее.