В Коми разработают комплекс мер по поддержке беременных и сокращению абортов

СЫКТЫВКАР, 19 января. /ТАСС/. Власти Республики Коми разработают комплекс дополнительных мероприятий по поддержке беременных женщин и сокращению абортов, число которых в регионе в 1,5 раза превышает общероссийский показатель, говорится в сообщении пресс-службы главы региона.

"Ситуация вопиющая. Нужно скрупулезно разобраться в причинах, по которым женщины решаются на аборт, не всегда это связано с экономической составляющей, финансовой обеспеченностью беременной женщины, хотя эта причина и является одной из основных. Есть и другие причины, каждую из которых надо определить, понять и найти решение для ее устранения. Нужно понимание по каждой социальной категории. Прошу представить до конца января детальный анализ проблематики с конкретными предложениями по ее решению", - привела пресс-служба слова главы Республики Коми Владимира Уйбы по итогам совещания.

Руководитель региона поручил разработать комплекс дополнительных мероприятий, направленных на поддержку беременных женщин, формирование позитивного отношения к родительству и укрепление института семьи.

Показатель числа абортов в Коми в 1,5 раза превышает аналогичный показатель по России: в Коми - 24 аборта на тысячу женщин в возрасте 15-49 лет, в Российской Федерации - 15,1, в Северо-Западном федеральном округе - 15,6. При этом в регионе имеется комплекс мер господдержки беременных женщин и семей с детьми. В медицинских организациях работает сеть кабинетов поддержки беременных, находящихся в трудной жизненной ситуации. Специалисты этих кабинетов проводят работу с женщинами, которые склоняются к решению прервать беременность. В то же время за 11 месяцев 2020 года лишь 15,7% женщин, прошедших консультацию с психологом, приняли решение в пользу рождения ребенка.