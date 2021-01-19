В России более 1,2 млн человек отпраздновали Крещение

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Более 1,2 млн человек приняли участие в богослужениях и купании при праздновании Крещения. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МВД Ирина Волк.

"С 18 по 19 января в России православные верующие отмечали праздник Крещения Господня. Состоялось около 9,5 тыс. религиозных мероприятий, в которых приняли участие более 1,2 млн человек", - сообщила Волк.

При проведении богослужений и в местах массового купания порядок обеспечивали более 39,3 тыс. полицейских во взаимодействии с сотрудниками Росгвардии, работниками частных охранных организаций, представителями народных дружин и общественных формирований. "Нарушений общественного порядка не допущено", - добавила Волк.