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В России более 1,2 млн человек отпраздновали Крещение

Порядок обеспечивали более 39,3 тыс. полицейских, сообщили в МВД

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Более 1,2 млн человек приняли участие в богослужениях и купании при праздновании Крещения. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МВД Ирина Волк.

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"С 18 по 19 января в России православные верующие отмечали праздник Крещения Господня. Состоялось около 9,5 тыс. религиозных мероприятий, в которых приняли участие более 1,2 млн человек", - сообщила Волк.

При проведении богослужений и в местах массового купания порядок обеспечивали более 39,3 тыс. полицейских во взаимодействии с сотрудниками Росгвардии, работниками частных охранных организаций, представителями народных дружин и общественных формирований. "Нарушений общественного порядка не допущено", - добавила Волк.

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