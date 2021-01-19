Исламские богословы исключили возможность заключения временных браков в Египте

КАИР, 19 января. /ТАСС/. Управление фетв Египта, главный правовой религиозный орган страны, издал во вторник религиозное предписание, запрещающее пробные (временные) браки. Об этом сообщила газета Al Ahram. Резкая реакция исламских богословов прозвучала в ответ на активно обсуждаемый в последнее время в социальных сетях "временный брачный контракт", составленный одним из египетских адвокатов Ахмедом Махраном.

Согласно вердикту египетских религиозных деятелей, такой вид брачного контракта не может считаться действительным, поскольку ограничивает брачные отношения определенным периодом времени. "Пробный (временный) брак - термин с негативным значением, не имеющий отношения к ценностям египетского общества, - говорится в обнародованном заявлении Управления фетв. - Эта идея использовалась для достижения фальшивой славы и дешевой пропаганды в интернете". Как отмечается, "религиозное египетское общество отказывается от действий, идущих вразрез с шариатом (исламским правом - прим. ТАСС) или социальными ценностями".

Циркулирующие в социальных сетях призывы, указали богословы, "вызывают смятение в обществе и негативно влияют на стабильность и сплоченность семей". "Правильный брачный контракт включает в себя основные положения и условия, при которых брак не может являться временным, заключенным на определенный срок, - указывает фетва. - Брачный контракт действителен без временных ограничений". Более того, по словам богословов, "лишение мужа права на развод с женой до истечения определенного периода не может считаться законным, поскольку оно лишает мужа неотъемлемого права на развод".

Между тем в исламе уже давно существует понятие временного брака - мутаа. Его признают шииты, но запрещают сунниты. Такой брак заключается на определенный срок по взаимной договоренности, и в контракте прописываются условия содержания жены и вознаграждение при расторжении брака.

В Египте в то же время весьма распространен так называемый орфи-контракт - официально разрешенная квазиюридическая разновидность брака, позволяющая гражданину страны без риска предусмотренного за это тюремного заключения сожительствовать с женщиной (чаще всего иностранкой) и избегать существенных материальных обязательств, которые налагает на него официальный брак. Иностранке "орфи-контракт" дает право на однократную визу "невесты" на 6 месяцев. Такой вид брака заключается в максимально упрощенном порядке методом заполнения бумаги в свободной форме с именами вступающих в брак и свидетелей.

Какие-либо вопросы об имущественных или других правах в этом документе не рассматриваются, ответственности сторон не прописаны. "Орфи-контракт" может использоваться в качестве основания при заключении полноценного брачного контракта, и в таком случае подписи сторон регистрируются в государственном нотариате и суде. В общественном сознании "орфи-контракт" воспринимается как узаконенная проституция.