Россотрудничество запускает единый сервис для иностранцев, желающих учиться в России

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Россотрудничество запускает 20 января единый сервис для иностранных студентов, желающих получить образование в российских вузах. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе агентства.

По словам собеседника, суперсервис для иностранных студентов упростит иностранным абитуриентам подачу документов на обучение в России. "Иностранные студенты, проживающие за рубежом, которые хотят учиться в России, впервые смогут подать заявки на обучение в электронной форме на сайте государственной информационной системы "Образование в РФ для иностранцев" (ГИС ОРФИ), - отметили в пресс-службе. - Этот новый сервис, единое окно, позволит обеспечить полностью прозрачный процесс: от подачи заявки, проведения отбора до сопровождения, в том числе миграционного. Срок - до 20 февраля 2021 года".

"Отбор будет проходить в два этапа. Первый будет проводиться в представительствах Россотрудничества, российских посольствах и загранпредставительствах (регистрация производится по ссылке https://education-in-russia.com, переадресация в систему возможна по ссылкам https://edu.rs.gov.ru/ и https://future-in-russia.com/), - информировал собеседник. - По результатам отбора будет сформирован список кандидатов согласно выделенной на страну квоте".

"Второй этап отбора будет проводиться российскими вузами при рассмотрении досье кандидатов. Ознакомиться с возможностями образовательных организаций РФ по приему иностранных граждан в рамках квоты можно на портале https://education-in-russia.com", - продолжил он.

В пресс-службе обратили внимание, что иностранным абитуриентам и соотечественникам, проживающим за рубежом, "необходимо обращаться в российское загранучреждение на территории той страны, гражданами которой они являются". В случае, если в стране нет представительства Россотрудничества, отбор кандидатов на обучение осуществляет дипломатическое представительство России в той или иной стране.

Новый сервис объединит в себе функции и единого портала для абитуриентов, и новостного ресурса с актуальными программами. С 20 января стартует приемная кампания для иностранных граждан в российские вузы. Возможность стать студентом для них предоставляется бесплатно по специальной квоте правительства России.