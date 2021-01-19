Мурманская область получит 21 тыс. доз вакцины от коронавируса до конца января

ТАСС, 19 января. Мурманская область, где с понедельника началась массовая вакцинация жителей от коронавируса, до конца января получит 21 тыс. доз вакцины. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Чибис в эфире телеканала "Россия-24" во вторник.

"В наличии у нас почти 4 тыс. [доз] вакцины, мы постоянно ее получаем от Минздрава, ожидаем в ближайшие выходные еще 5 тыс. и 16 тыс. - до конца месяца", - сказал Чибис, добавив, что сейчас есть четкий график получения регионом вакцины и на февраль.

Жители области активно включаются в кампанию по вакцинации, отметил губернатор. "Работают 10 пунктов [по вакцинации]. С понедельника, со вчерашнего дня, мы начали массовую вакцинацию. Записаться можно через портал "Госуслуги" либо через лечащего врача в поликлинике. Только за сегодняшний день у нас более 500 человек записались на вакцинацию через онлайн-режим", - сказал губернатор, добавив, что два месяца назад в области начали прививать учителей, работников системы здравоохранения - всего вакцинированы более 1 700 человек.

Он добавил, что для записи доступны телефоны поликлиник, а со следующей недели начнут работать дополнительные телефоны горячей линии. Людей старшего поколения поликлиники сами обзванивают и приглашают на вакцинацию.

Ситуация в регионе

Касаясь ситуации с распространением нового коронавируса в регионе после январских выходных, Чибис отметил, что она остается достаточно стабильной и находится под постоянным контролем. "У нас началось снижение количества заболевших и количества госпитализированных с декабря месяца, мы в новый год вошли достаточно комфортно. Сейчас внимательно следим за ситуацией после новогодних праздников, какого-то изменения ситуации, связанного с ростом количества заболевших, не видим, не наблюдаем, хотя каждый день за этим смотрим. Ну, конечно, текущая неделя, она станет решающей, как раз пройдет двухнедельный период с момента окончания новогодних праздников", - сказал он.

Принципиально важным, по его словам, остается вопрос резерва мест в стационарах для пациентов с коронавирусом. "У нас не снижается цифра менее 30%, она всегда больше 30% - тех коек, ковидных, которые свободны. Ну и более 50% свободных коек у нас держится под пневмонии. Поэтому мы чувствуем себя достаточно уверенно, стабильно. И люди, население, достаточно спокойно себя ощущают, потому что практически никакие ограничения, которые были ранее, не действуют. Мы их отменили", - заключил губернатор.

По данным регионального штаба по контролю за новой коронвирусной инфекцией, на 19 января в Мурманской области подтвержден 40 721 случай COVID-19. Вылечились 36 308 пациентов, умерли 750 человек. На стационарном лечении находятся 1 069 пациентов, на самоизоляции - 4 121.