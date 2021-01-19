В ООН готовы содействовать проведению межрелигиозного форума в России в 2022 году

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. ООН настроена оказывать РФ поддержку в организации Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу. Об этом заявил Высокий представитель Генерального секретаря ООН по Альянсу цивилизаций Мигель Моратинос.

"Я уверен, что благодаря нашим совместным усилиям мы успешно организуем мероприятие в 2022 году. Считаю его очень своевременным, пришло время, чтобы мировые лидеры, парламентарии, религиозные фигуры собрались вместе и обсудили существующие проблемы в мире, чтобы они привнесли в мировую политику внимание, которое присутствует у представителей различных духовных конфессий, - сказал Моратинос. - Инициатива очень своевременна".

Представитель всемирной организации высказался в пользу того, чтобы подобные встречи проводились регулярно.