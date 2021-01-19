В Санкт-Петербурге свободны около 25% коек для пациентов с коронавирусом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 января. /ТАСС/. Число свободных коек в Санкт-Петербурге для госпитализированных с коронавирусом остается на высоком уровне, в резерве находится 3 087 (24,7%) коек, сообщили во вторник в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению коронавируса.

"Количество коек, развернутых под COVID-19 и пневмонии, - 12 488, из них свободны 3 087. Это количество превышает требуемые Минздравом РФ 20% свободного коечного фонда", - говорится в сообщении.

В совете отметили, что за прошедшую неделю в Петербурге наблюдается снижение ежедневного числа инфицированных (на 19,5%, с 3 609 до 2 903 больных) и рост числа выздоравливающих (на 79,5%, с 1 258 до 2 2259 человек). Снизилось количество ежесуточных госпитализаций на 22,3%, с 596 до 463 человек.

"Несмотря на положительную динамику и признаки снижения распространения инфекции, координационный совет и комитет по здравоохранению призывают не воспринимать эту статистику как надежный признак спада эпидемического процесса и продолжать выполнять профилактические меры - использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать социальную дистанцию, не проводить мероприятия с массовым скоплением людей", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в совете, вероятность подъема заболеваемости и роста количества госпитализаций будет сохраняться в течение 14 дней после окончания праздников - максимального инкубационного периода, а также не менее недели после этого. Несмотря на то, что число активных больных снижается, оно остается высоким, как и показатели ежедневной госпитализации.

С начала вакцинации в Петербурге сделали прививки 24 817 человек. Из них 4 537 полностью закончили цикл вакцинации. За сутки первично привито 2 328 человек, вторично 570, это новый рекорд по числу привитых граждан. Всего в город поступило 42 692 комплектов вакцины, она доставлена в поликлиники, неизрасходованный остаток составляет 17 875 комплектов. Город также продолжит наращивать мощности пунктов вакцинации и увеличит их количество до 120.

По последним данным, в Петербурге выявили 304 045 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 190 562 человека, умерли 8 971. За последние сутки в городе выявили 3 281 случай заражения.