Центр им. Чумакова направил в Минздрав документы для регистрации вакцины от коронавируса

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова Российской академии наук направил в Минздрав РФ документы для регистрации вакцины от коронавирусной инфекции, сообщил ТАСС генеральный директор центра, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов.

"Мы направили в Минздрав РФ пакет необходимых документов для регистрации разработанной нами вакцины от коронавирусной инфекции",- сказал он.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в понедельник сообщила, что 19 января Центр им. Чумакова планирует представить в Министерство здравоохранения РФ документы для начала процесса регистрации вакцины. Регистрация ожидается 16 февраля. По ее словам, вакцина от коронавируса "Ковивак", разработанная Центром им. Чумакова РАН, может храниться при температуре от 2 до 8 градусов тепла.